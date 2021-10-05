Роскомнадзор намерен оштрафовать Facebook за неудаление информации

Компания Facebook будет оштрафована за неудаление опасной информации. Впервые будут применены оборотные штрафы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Ранее в ведомстве заявили, что сумма штрафа может составить несколько миллиардов рублей.

Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc составил административный протокол за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook). Теперь протокол планируют передать в суд.

В ведомстве отмечают, что среди материалов, доступ к которым до сих пор не ограничен Facebook и Instagram, есть разжигающие религиозную рознь, оскорбляющие чувства верующих или направленные на раскол государства. Кроме того, часть из них рассказывает об употреблении наркотиков, о том, где можно купить самодельное оружие, а также об экстремистских и террористических организациях.

Всего на текущий момент неудалёнными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тысячи уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3,5 тысячи уведомлений), — отметили в пресс-службе.

В случае принятия судом решения в пользу Роскомнадзора, впервые в отношении компании может быть применён оборотный штраф, зависящий от суммы выручки — от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота. С учётом того, что выручка компании в России составляет 12 млрд рублей, сумма может получиться немаленькой.

В то же время, ранее сообщалось, что Facebook выполнил требования регулятора и удалил публикации с запрещённым в России контентом. Об этом сообщали «Ведомости» со ссылкой на представителя Роскомнадзора. Однако, отмечалось, что штраф к американской корпорации всё же мог быть применён, так соцсеть удалила материалы позже положенного срока.

С начала 2021 года Facebook получил в РФ штрафов на сумму более 80 млн рублей. Все эти штрафы выписаны за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей.