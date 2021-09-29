«Ведомости» сообщили об угрозе миллиардного штрафа для Facebook в РФ

Протокол за повторное неудаление запрещённой информации планирует составить и вручить Facebook Роскомнадзор. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в регуляторе, представители американской корпорации были вызваны на составление документа о нарушении законодательства РФ. Затем протокол будет направлен в суд, который и определит размер штрафа для компании.

Представитель Роскомнадзора уточнил, что штраф для Facebook может составить сумму, равную десятой части всей выручки компании, которая, по данным издания, составляет 12 млрд рублей.

По информации ведомства, администрация Facebook и Instagram в общей сложности не удалили более 200 «противоправных материалов». Среди них, как утверждают в Роскомнадзоре, есть детская порнография, а также суицидальный, пронаркотический и экстремистский контент.

С начала 2021 года Facebook получил в РФ штрафов на сумму более 80 млн рублей. Все эти штрафы выписаны за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и за отказ локализовать данные российских пользователей.

В свою очередь, Twitter получил штрафы на сумму порядка 60 млн рублей, Telegram — 40 млн рублей.

WhatsApp получил пока только один штраф на сумму 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы предоставил компании Facebook отсрочку на уплату наложенных российскими властями штрафов. Выплатить деньги можно будет до 4 октября.

Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей, куда попали как иностранные, так и отечественные сервисы, после вступления в силу в феврале закона о «самоконтроле» интернет-площадок, по которому они самостоятельно должны выявлять и блокировать запрещённую властями информацию.