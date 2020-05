Роскомнадзор изучает статьи NYT и FT о смертности от COVID в РФ

https://static.news.ru/photo/a36de7e0-95e5-11ea-a453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роскомнадзор изучает статьи The New York Times и Financial Times на предмет фейков о количестве заразившихся коронавирусом в РФ.

По официальным данным, в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции (+9974 за последние сутки), 53 530 выздоровели, 2305 человек скончались.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

Совместно с заинтересованными органами государственной власти проводится изучение информации, содержащейся в статьях A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths («Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1700 смертельных случаев больше») и Russia's Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure («Число умерших от Covid россиян может быть на 70% выше официального показателя»), опубликованных соответственно в New York Times и Financial Times, — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Там уточнили, что проверка проводится в рамках реализации законодательства о противодействии распространению недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений.

Ранее российский МИД потребовал от газет Financial Times и The New York Times опровержения. 14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается этого делать. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

Московский департамент здравоохранения уже отреагировал на публикацию. Там заявили, что сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно. Ведомство подтверждает, что в апреле 2020 года в столице было выдано 11 846 свидетельств о смерти. Увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года — 985 человек.

Там также подчеркнули, что любое сезонное повышение заболеваемости всегда сопровождается ростом смертности. Московский депздрав также особо обратил внимание на то, что аналогичная ситуация со статистикой наблюдается в других странах — смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности. Так, в Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил — 5531, писал NEWS.ru.