Роскачество выявило четыре марки воды, опасной для здоровья

https://static.news.ru/photo/379a4fa6-5a2d-11eb-ae1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Специалисты Роскачества провели исследование 206 марок питьевой воды, в четырёх из которых выявили нарушения, которые могут привести к ухудшению здоровья потребителя. Также в списке значатся ещё 65 марок воды, в которых обнаружили нарушения и несоответствия установленным нормам.

Эксперты проверили питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую воду, произведённую в девяти странах, в том числе воду 194 торговых марок, произведеённых в России. Специалисты проверяли образцы на химический состав, безопасность для потребителя, а также на возможную фальсификацию.

По результатам проверки выяснилось, что у воды пяти торговых марок обнаружилось несоответствие техническому регламенту ТР ЕАЭС 044/2017, у ещё 59 марок — признаки фальсификации продукта, а ещё у одной марки обнаружили несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации.

Также у половины товаров этикетка оформлена таким образом, чтобы ввести покупателя в замешательство. Например, на них нередко пишут об экологической безопасности продукта, натуральности, а также размещают образы, чтобы вызвать у потребителя стойкую ассоциацию с природным происхождением продукта. В результате такие производители просто вводят своих клиентов в неведение относительно реального положения дел.

Помимо этого, специалисты обнаружили, что вода четырёх марок небезопасна для здоровья. У этих продуктов нарушено суммарное содержание нитратов и нитритов, что нарушает технический регламент. В свою очередь это свидетельствует о том, что вода могла быть подвергнута техногенному загрязнению. Ещё в одном образце заметили остаточный хлор, а в другом — повышенное содержание марганца.

В итоге Роскачество пришло к выводу, что большая часть нарушений связана именно с фальсификацией продукта.

Исследование показало, что по содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке одна торговая марка лечебной, 15 торговых марок столовой, 11 торговых марок лечебно-столовой минеральной воды и 33 торговые марки питьевой воды, — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты заметили, что более 40 марок воды содержали указание на группы минерализации, однако были изготовлены не по ГОСТу. Впрочем, указание группы минералов имеет критическое значение только в тех случаях, когда вода применяется для лечебных целей.

Роскачество не рекомендует выбирать воду по категориям, если она не выпущена по ГОСТу, — добавили в организации.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество в ходе всероссийской масштабной проверки «молочки» вместе с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по распоряжению кабмина проверило творог с жирностью 9%.