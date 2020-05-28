Роскачество сообщило о следах антибиотиков и растительных жиров в сметане

https://static.news.ru/photo/0e7bdfc2-a0a6-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества провели проверку семи торговых марок сметаны, продающихся на прилавках магазинов в РФ. В некоторых образцах были обнаружены дрожжи, антибиотики и растительные жиры.

Эксперты проверили на содержание потенциально опасных веществ сметану 20% жирности следующих марок: «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «Благода», «36 копеек», «Домик в деревне», «Простоквашино» и «Вологодское лето». Также во время исследования продукт проанализировали с точки зрения общего качества, микробиологической безопасности и органолептических показателей.

В итоге рейтинг сметаны «Благода» был обнулён. Дело в том, что проверка показала наличие в продукте антибиотика доксициклин, превышающее норму содержания дрожжей и растительных жиров. Кроме того, понизился рейтинг «Домика в деревне». Сметана этой марки сдала позиции из-за антибиотика хлортетрациклин в следовых количествах. В составе продукции остальных марок нарушений не выявлено, передаёт сообщение специалистов ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты Роскачества протестировали 48 российских марок пельменей. Они оценили товары на соответствие нормам и требованиям опережающего стандарта.