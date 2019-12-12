https://static.news.ru/photo/69d7fb50-1ca6-11ea-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перед началом новогодних праздников специалисты Роскачества проверят уровень безопасности китайских фейерверков, которые продаются в российских магазинах. Об этом 12 декабря рассказали представители ведомства.

В сообщении говорится, что для проведения испытаний эксперты закупили преобладающую на рынке китайскую продукцию, однако один из образцов изготовлен по российскому ГОСТу. Фейерверки будут протестированы по 32 показателям, в числе которых: радиус разлёта осколков, уровень звукового давления, время замедления до начала работы, стойкость к погодным условиям и не только.

Продукцию закупили в самом популярном из ценовых сегментов — от 500 до 1999 рублей за один образец. Кроме качества непосредственно самих фейерверков специалисты проверят, насколько правильно нанесена маркировка на упаковку.

В Роскачестве посоветовали приобретать пиротехнические изделия лишь в специализированных точках продаж, где могут показать документы, подтверждающие легальное происхождение товара, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru передавал, что Роскачество проверит искусственные ёлки из России, Китая, Таиланда и Вьетнама. Специалисты оценят их внешний вид, токсичность, уровень воспламеняемости и дымообразования.

Как сообщили в ведомстве, ёлки тестировались как в собранном виде, так и по отдельным элементам. Для подготовки проб специалисты их разбирали, рвали и сжигали.