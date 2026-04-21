В Роскачестве назвали новую тенденцию среди российских работников

Россияне стали чаще увольняться в никуда с целью взять перерыв в работе, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов Роскачества. Такой тренд наблюдается не только среди специалистов среднего звена, но и среди управленцев.

Увольнение в никуда перестает быть чем-то из ряда вон выходящим и становится частью карьерной нормы. Особенно тенденция заметна в сферах с высокой интеллектуальной нагрузкой и быстрыми изменениями — IT, маркетинг, продуктовые команды, креативные индустрии. Именно там сотрудники чаще других задумываются, чтобы поставить работу на паузу. У этих специалистов и менеджеров, как правило, есть финансовая подушка и уверенность, что они смогут вернуться на рынок через несколько месяцев, — объяснили в Роскачестве.

Эксперты добавили, что меняется сама мотивация ухода. Если раньше люди увольнялись без новой работы преимущественно из-за конфликтов или выгорания, то теперь все чаще причиной становится желание сделать паузу. Сотрудники осознанно выходят на рынок труда, чтобы переосмыслить карьеру, пройти обучение, сменить профессию, запустить собственные проекты или просто восстановить силы.

Ранее финансист Дмитрий Трепольский заявил, что отсутствие профессиональной гибкости стало одной из основных причин увольнений россиян в 2026 году. По его словам, работодатели больше ценят тех сотрудников, которые адаптируются под меняющийся рынок.