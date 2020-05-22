Роскачество предупредило о рисках видеопиратства для пользователей

https://static.news.ru/photo/dbc39410-9c4c-11ea-9014-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскачество выпустило обращение, в котором предупреждает российских пользователей о рисках просмотра фильмов и сериалов на сайтах с пиратским контентом. В ведомстве подчеркнули, что проблемы от такой практики могут не ограничиться плохим качеством видео.

Обращение размещено на сайте Роскачества. Как следует из текста, главной опасностью для пользователей пиратских ресурсов является утечка личных данных. Роскачество предупреждает, что с таких сайтов ни в коем случае нельзя ничего скачивать — каждый файл может оказаться вредоносной программой. Многие пиратские сайты используют старую уловку — предлагают пользователю обновить Flash Player, под видом которого загружают вредоносное ПО.

Роскачество также напоминает о юридической ответственности. Скачивание и хранение нелегального контента может повлечь административную ответственность за нарушение авторских прав, если общий ущерб от этих действий превысил 100 тысяч рублей. Физические лица в РФ к ответственности за скачивание практически не привлекаются, тем не менее Роскачество напоминает, что любое хранение заведомо пиратского контента — нелегально.

Ранее NEWS.ru приводил предупреждение Роскачества о том, что вредоносное ПО может быть даже в приложениях, полученных из легальных и проверенных источников.