Роскачество предупредило о рисках видеопиратства для пользователей

Роскачество выпустило обращение, в котором предупреждает российских пользователей о рисках просмотра фильмов и сериалов на сайтах с пиратским контентом. В ведомстве подчеркнули, что проблемы от такой практики могут не ограничиться плохим качеством видео.
Обращение
Роскачество также напоминает о юридической ответственности. Скачивание и хранение нелегального контента может повлечь административную ответственность за нарушение авторских прав, если общий ущерб от этих действий превысил 100 тысяч рублей. Физические лица в РФ к ответственности за скачивание практически не привлекаются, тем не менее Роскачество напоминает, что любое хранение заведомо пиратского контента — нелегально.
Ранее NEWS.ru приводил предупреждение Роскачества о том, что вредоносное ПО может быть даже в приложениях, полученных из легальных и проверенных источников.
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