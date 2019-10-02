https://static.news.ru/photo/70785b8c-e4e1-11e9-a855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Превышенный допустимый уровень охратоксина А обнаружили специалисты в лапше быстрого приготовления «Скоровар». Этот токсин опасен для почек, сообщили в пресс-службе Роскачества.

Кроме этого, в продукции восьми торговых марок: «Вот это да», «Каждый день», «Красная цена», «Лаззат», «Моя цена», «То, что надо», «Петра», BigBon — обнаружены следовые количества охратоксина А, — цитирует сообщение RNS .

Помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко рассказал, что это вещество обладает канцерогенными и мутагенными свойствами, от которых в основном страдают почки.

Помимо этого, эксперты обнаружили следы пестицидов в лапше быстрого приготовления «БигЛанч», следовые количества регулятора роста растений — в продукции «БигЛанч», «Золотистая жатва», «Роллтон» и «Моя цена».

В проверенной лапше мясо содержится в порошкообразном виде в концентрате для бульона. Искусственных красителей нигде не найдено.

Курицу и куриный фарш в составе «Анаком», «БигЛанч», «Вермишель», «Доширак», «Роллтон», BigBon специалисты подтвердили.

Кроме того, выяснилось, что опережающим требованиям Роскачества соответствует лапша марок «Анаком», «Доширак», «Красная цена», «Лаззат», «Петра».

В конце сентября вице-премьер Алексей Гордеев поручил профильным министерствам разобраться в информации, которую публикуют на этикетках товаров. Цель — добиться запрета на фальшивые данные. С инициативой летом 2019 года выступило Роскачество, писал News.ru.