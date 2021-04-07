Роскачество нашло бактерии кишечной палочки в обезжиренном твороге

https://static.news.ru/photo/9a2dd848-9832-11eb-813a-96000091f725_660.jpg Фото: Galina Barbieri/Global Look Press

Исследование творога с жирностью от 0% до 1,8% провело Роскачество. Были изучены образцы продукции 20 торговых марок, и в трети из них найдены бактерии кишечной палочки.

Как пояснила организация, проверка была организована в связи с тем, что обезжиренный творог является популярным продуктом у граждан, однако многие сомневаются в его качестве и безопасности. Продукция 18 из этих брендов была произведена в России, ещё двух — в Белоруссии.

В итоге в твороге марок «Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский» и «Экомилк» были обнаружены бактерии кишечной палочки. Как подчёркивает Роскачество, это является прямым нарушением требований по безопасности.

Кроме того, в продукции торговой марки «Благода» есть признаки фальсификации растительными жирами. В этом твороге обнаружены фитостерины — их наличие позволяет утверждать, что производитель использовал растительные жиры. Кроме этого, зафиксировано превышение по содержанию линолевой кислоты, что также подтверждает использование растительных жиров. Отмечается, что подобное нарушение ранее выявляли и в других продуктах компании.

Наличие растительных жиров в жировой фазе творога приводит к изменению жирнокислотного состава, в том числе и в части содержания линолевой кислоты, что может свидетельствовать о наличии не просто растительных жиров, а именно пальмового масла, так как именно пальмовое масло содержит большое количество линолевой кислоты, — заявила завлабораторией технохимического контроля ФГАНУ «ВНИМИ» Елена Юрова.

Также в твороге 14 торговых марок зафиксировано значительное превышение норм по количеству дрожжей. Такой продукт может вызывать желудочное расстройство или отравление — особенно это касается людей, которые страдают нарушением микрофлоры кишечника.

Что же касается продукции, в которой не выявлено никаких микробиологических нарушений, то таких марок оказалось всего пять из 20. Граждане могут смело употреблять обезжиренный творог торговых марок «Дмитрогорский продукт», «Б.Ю. Александров», President, «Ирбитский» и «Простоквашино».

Ранее NEWS.ru рассказывал, что специалисты Роскачества проверили кабачковую икру 20 марок производства России, Белоруссии и Армении. По итогам исследования в половине образцов были выявлены нитраты.

В организации уточнили, что техрегламент Таможенного союза содержит требования по наличию нитратов только к основному сырью кабачковой икры: их количество в кабачках не должно превышать 400 миллиграммов на килограмм. Однако такие нормативы для кабачковой икры отсутствуют.