Ромашки до морозов: сажаете — и с июля до октября клумба усыпана синими, белыми, розовыми цветами

Ромашки до морозов: сажаете — и с июля до октября клумба усыпана синими, белыми, розовыми цветами

Брахикома — это однолетнее растение из семейства Астровых, которое станет идеальным выбором для дачников, любящих яркие и неприхотливые цветы.

В отличие от многих летников, брахикома не требует частого полива, хорошо растет даже на бедных почвах и цветет с июля до самых заморозков в октябре. Ее густоветвистые кустики высотой 20–30 см с ажурной листвой и многочисленными корзинками-звездочками до 4 см в диаметре бывают синими, белыми, розовыми, лиловыми и фиолетовыми, часто с контрастным темным центром.

Уход за брахикомой прост: достаточно поливать в засуху и удалять увядшие цветки для продления цветения. Она отлично подходит для бордюров, рабаток, альпийских горок, балконных ящиков и подвесных корзин.

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