Рогозин сообщил о проблемах на МКС

Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), нашли проблемы на её борту. Однако они знают, как с ними справиться. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после общения с членами экипажа МКС, передаёт ТАСС.

Вроде нашли некоторые проблемы и знаете, как их излечить, — сказал Рогозин экипажу.

Как отмечает «Интерфакс», речь идёт о местах утечки воздуха. Эта проблема не раз появлялась на МКС в уходящем году.

Он пожелал космонавтам «вылечить» проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса, выразив уверенность, что всё в итоге закончится нормально.

Ранее Рогозин рассказал, что в 2025–2026 годах мир ожидает «пусковой бум», количество пусков увеличится в два-три раза. По его словам, Россия будет к нему готова, поскольку к этому времени страна начнёт выводить многоспутниковую орбитальную группировку.

Также, по его словам, в скором времени начнутся полёты до Международной космической станции (МКС) за 1,5–2 часа. Как отметил гендиректор государственной корпорации, несмотря на то что корабль «Союз МС» тесноватый, но он долетает до МКС за три часа, а скоро сможет долетать за 1,5 часа по одновитковой схеме.