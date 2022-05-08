Рогозин: Маск «по-взрослому» ответит за снабжение ВСУ военной связью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин / Фото Roscosmos /Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин со ссылкой на пленных украинских морпехов заявил, что основатель SpaceX Илон Маск причастен к снабжению украинских боевиков наземным абонентским оборудованием спутниковой компании Starlink. Гендиректор корпорации в Telegram-канале заверил, что американскому бизнесмену придётся «по-взрослому» ответить за это.

Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придётся отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал, — заявил он.

Во время дачи показаний в одном из пунктов на территории ДНР об обстоятельствах захвата высшего командного состава 36-й бригады морской пехоты ВСУ и ведения ими боевых действий полковник Владимир Баранюк отметил, что в районах, где не было связи, их якобы обеспечивали оборудованием Starlink, пишет URA.RU.

Насколько я знаю, с одного из вертолётов, когда у нас была проблема со связью, нам передали какие-то спутниковые комплекты, как раз Starlink, это была одна из передач, когда нам что-то досталось, — рассказал Баранюк.

По словам Рогозина, доставку абонентских ящиков осуществлял Пентагон.

Starlink — это глобальная спутниковая система доступа в интернет, поддерживаемая другой компанией Маска — SpaceX. Она позволяет обеспечить широкополосный доступ к Сети в местах, где мобильная или стационарная связь слишком дорога или недоступна.

В марте Маск заявил, что является абсолютным сторонником свободы слова, и отказался блокировать российские новостные ресурсы для пользователей спутникового интернета Starlink. Он заявил, что пойдёт на подобный шаг только «под дулом пистолета».

Позже Рогозин усомнился, что Вашингтону удастся «замазать прямое участие в убийстве российских военнослужащих» путём передачи разведданных и космических сервисов связи и наблюдения, включая Starlink, которые осуществлялись орбитальными группировками США и Евросоюза.