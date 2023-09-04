Родителям рассказали, из чего должен состоять рацион школьника Нутрициолог Ковылкина: рацион школьника должен состоять из всех пищевых групп

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Рацион школьника должен состоять из всех пищевых групп, в том числе из круп, цельнозерновых макарон, хлеба, бобовых, мяса, рыбы, овощей и фруктов, рассказала нутрициолог Оксана Ковылкина. В беседе с РИАМО она уточнила, что такое питание позволит обеспечить организм ребенка всеми необходимыми минералами, витаминами и микроэлементами.

Это основа, которая хорошо насыщает и обеспечивает организм витаминами, минералами и микроэлементами. Если вы по каким-то причинам отсутствуете дома в тот момент, когда ребенок вернулся из школы, — оставьте на столе разные группы продуктов, и ребенок выберет, что ему хочется именно сейчас, — посоветовала специалист.

По словам нутрициолога, важно, чтобы школьник пил достаточно воды. Следует обеспечить удобный и легкий доступ к ней, так как не все дети могут дотянуться до крана, отметила Ковылкина. Специалист уточнила, что важно обсуждать, какая еда ребенку нравится, а какая нет. Кроме того, не стоит заставлять доедать, если школьник не хочет. Нутрициолог пояснила, что это может выработать негативное отношение к пище. Можно привлекать ребенка к планированию меню, вместе готовить и ходить за покупками. Ковылкина советует выбирать для этого игровой формат и давать посильные по возрасту задания.

Специалист подчеркнула, что еда не должна использоваться в качестве награды. В связи с этим не следует обещать купить сладости за какие-либо достижения или в виде средства успокоения. Шоколад и сахаросодержащие продукты должны составлять не более 15% рациона, отметила нутрициолог.

Можно совместно придумать правила для вашей семьи. Например, не есть с гаджетами, обедать, завтракать, ужинать полным составом, не ругаться за столом, не обсуждать неприятные темы. Но этим правилам должны следовать не только дети, но и взрослые, — заключила Ковылкина

Председатель правления Ассоциации социального питания Андрей Плышевский ранее заявил, что во всех школах России нельзя вводить единое стандартизированное меню для детей. По его мнению, в каждом регионе существуют свои территориальные, конфессиональные и другие особенности.