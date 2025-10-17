Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 13:43

Родителям объяснили, на что дети должны тратить школьные каникулы

Доцент Калугина: целью школьных каникул является смена деятельности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Целью школьных каникул является смена деятельности, заявила доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Калугина. По ее словам, которые передает «ФедералПресс», это время нужно потратить на восстановления сил, укрепления связей в семье и развития ребенка в неформальной обстановке.

Осенние каникулы — это не просто перерыв в учебе, а золотое время для восстановления сил, укрепления связей в семье и развития ребенка в неформальной обстановке. <…> Прежде всего, запомните, что каникулы — это отдых, а не продолжение учебного года. Не стоит нагружать ребенка дополнительными заданиями из учебников, — пояснила эксперт.

Ранее доцент Ольга Лебедева отметила, что Казань и Суздаль входят в число лучших направлений для семейного отдыха с детьми на осенних каникулах на территории России. По ее словам, решение о том, куда поехать, основывается на предпочтениях семьи.

Россия
каникулы
школьники
учеба
