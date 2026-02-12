Родителям объяснили, почему детям нельзя замалчивать горе от утраты питомца

Непрожитое горе от смерти домашнего любимца может дать о себе знать спустя несколько лет, заявила NEWS.ru эксперт по работе с утратами Варвара Клочко. По ее словам, важно обсуждать потерю в кругу семьи, чтобы смягчить эмоциональную боль от утраты.

Когда из жизни уходит четвероногий друг, семья сталкивается с настоящим испытанием: для человеческой психики нет никакой разницы, идет ли речь о потере человека или преданного пса, кота или хорька. Боль ни в коем случае нельзя замалчивать. Процесс горевания включает в себя сложный спектр эмоций: от шока и чувства вины до обиды и неконтролируемой злости. Подавление этих чувств опасно: бессознательное «замораживает» боль в нейронных сетях мозга. Если горе не прожито до конца, оно может проявить себя спустя годы в виде внезапных панических атак или эмоциональных срывов, — предупредила Клочко.

Она подчеркнула, что в этой ситуации категорически не следует использовать фразы вроде «не плачь, купим нового», поскольку они нивелируют важность эмоциональной связи. По словам психолога, также не стоит обманывать, поскольку рассказы о «побеге» животного вызывают у детей или близких беспокойство и неоправданные надежды.

Важно признать общую боль и проговорить, что семья справится с этим вместе. Покупка другого животного сразу после утраты — попытка бегства от реальности. Психике требуется около года, чтобы завершить все циклы горевания. Кстати, мужчины чаще переживают потерю молча, что негативно сказывается на их здоровье. Поэтому с ними надо проговаривать чаще. Если спустя год любая вещь, напоминающая о любимце, все еще вызывает острую боль, не стоит ждать исцеляющего действия времени — необходимо обратиться к специалисту, чтобы бережно переработать этот тяжелый опыт и двигаться дальше, — заключила Клочко.

Ранее психолог Елена Луковицкая заявила, что социальное давление может подталкивать подростков к агрессивному поведению. По ее словам, школьники часто стремятся получить признание среди своих ровесников.