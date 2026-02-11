Психолог перечислила причины подростковой агрессии

Социальное давление может вынуждать подростков проявлять агрессию, рассказала «ФедералПресс» психолог Елена Луковицкая. Она отметила, что школьники часто ищут одобрения среди сверстников.

Негативно может сказываться и влияние сверстников: подростки часто стремятся к принятию в группе сверстников, и давление со стороны друзей может побуждать их к совершению правонарушений, — рассказала психолог.

Психолог подчеркнула, что еще одной причиной агрессии может стать неблагополучная среда — семья, где присутствует насилие или алкоголь, а также родственники, вышедшие из мест заключения. Другими причинами, по ее словам, могут стать низкий уровень образования и экономические трудности.

Ранее общественник Юрий Оболонский рассказал, что признаками возможной агрессии у ребенка могут быть внезапная замкнутость и уход в деструктивный онлайн-контент. Эксперт пояснил, что социальная изоляция часто служит первым сигналом о глубоком стрессе или начинающейся депрессии у подростка.