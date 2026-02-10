Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 16:01

Эксперт назвал признаки, по которым можно распознать агрессию у ребенка

Общественник Оболонский назвал внезапную замкнутость признаком агрессии у детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Признаками возможной агрессии у ребенка могут быть внезапная замкнутость и уход в деструктивный онлайн-контент, рассказал NEWS.ru исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский перед пресс-конференцией в агентстве «Национальная Служба Новостей», посвященной профилактике насилия в школах. Эксперт пояснил, что социальная изоляция часто служит первым сигналом о глубоком стрессе или начинающейся депрессии у подростка.

Мы в МГТУ имени Баумана всегда студентам рассказывали: «Друзья мои, если вы увидели, что ваш друг по общежитию, по обучению в классе, замкнулся — это первый признак, что у него начинается какая-то форма депрессии и нужно с ним поговорить, хотя бы сказать пару слов для того, чтобы его размагнитить», — сказал Оболонский.

Вторым ключевым маркером он назвал активный интерес к сайтам, пропагандирующим насилие, экстремизм и другую опасную тематику. Общественник подчеркнул, что контролировать активность детей в Сети необходимо ненавязчиво, сохраняя доверительные отношения. По его мнению, родителям следует регулярно, но без давления интересоваться тематикой переписок и кругом онлайн-общения ребенка.

Специалист привел в пример личный опыт, отметив, что всегда знал о планах и местонахождении своих детей благодаря открытым диалогам. Он уверен, что такой подход позволяет ребенку делиться даже негативными мыслями, включая возможные агрессивные намерения.

Ключевым условием профилактики эксперт назвал формирование у ребенка авторитета родителей через ежедневное участие в его жизни. Важно не запрещать, а аргументированно разъяснять опасность деструктивного контента и его последствия для будущего.

Ранее сообщалось, что в региональном СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка за приготовление к убийству. Следствием также инициирована процессуальная проверка по возможным признакам халатности и нарушениям безопасности в школе.

Россия
дети
эксперты
агрессия
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Оксана Прачёва
О. Прачёва
Сергей Вилков
С. Вилков
