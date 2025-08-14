Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 10:05

Родителям дали советы, как подготовить ребенка к медицинскому осмотру

Психолог Амелина-Прилепская призвала заранее рассказать ребенку о медосмотре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям следует заранее предупредить ребенка о предстоящем медицинском осмотре и спокойно рассказать, что ему предстоит пройти, заявила 360.ru психолог Валерия Амелина-Прилепская. Это позволит ребенку избежать стресса.

Очень важно состояние, которое транслируют родители. Если они сами переживают по поводу медосмотра, то даже повторение фраз в духе «не бойся» и «не переживай» не даст плодов. У ребенка на уровне подсознания сформируется концепция, что это событие значимо и нужно беспокоиться, — подчеркнула Амелина-Прилепская.

Лучше всего спокойной объяснить ребенку цель визита — это нужно, чтобы быть сильным и здоровым. При этом важно избегать слов «страшно», «больно» и «лечение». Эксперт также посоветовала взрослым сыграть с детьми в доктора, например, купить игровой набор или тематические книжки. Так у них сформируется позитивный образ врача.

В России с 1 сентября для детей с шести лет начнут профилактические медосмотры, чтобы оценить их репродуктивное здоровье. До этого подобные процедуры проводились с 14 лет.

