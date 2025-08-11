Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 10:17

В России рассказали, зачем нужны осмотры репродуктивной системы детей

Медик рассказал, что медосмотры детей нужны для профилактики отклонений

Проверка репродуктивной системы у школьников поможет предотвратить возможные проблемы со здоровьем, заявил телеканалу «Краснодар» и.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани Андрей Сахаров. По его словам, это не вторжение в частную жизнь, а грамотно разработанная система профилактических мер.

Главная цель — своевременное обнаружение возможных отклонений в развитии репродуктивной системы, которые в дальнейшем могут оказать негативное влияние на репродуктивное здоровье и способность к деторождению, — сообщил Сахаров.

В России с 1 сентября начнут проводить детям с шести лет профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья. Ранее такие процедуры проводились с 14 лет.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в стране достигнет 27 млн к 2046 году. По ее словам, сейчас их число составляет 34 млн. Голикова с сожалением отметила, что страна живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения.

