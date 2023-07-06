Родителям дали совет, как защитить детей от сердечно-сосудистых патологий Кардиолог Дроздова посоветовала приучать детей к правильному образу жизни для защиты от патологий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защитить детей от сердечно-сосудистых патологий, родителям необходимо с детства приучать ребенка к правильному образу жизни, особенно если в семье есть подобные случаи заболеваний, посоветовала главный детский кардиолог Минздрава Московской области Альфия Дроздова. В разговоре с «Радио 1» специалист отметила, что многих проблем можно избежать, формируя здоровые привычки.

Наша задача заключается в том, чтобы помочь подростку, который уже готов воспринимать информацию, донести до него, что необязательно идти по пути родственников. При соблюдении правильного образа жизни многих проблем получится избежать, — пояснила врач.

По словам кардиолога, важно соблюдать режим дня, чередовать физические и умственные нагрузки, не перегружать ребенка и правильно питаться. Врач уточнила, что именно на родителях лежит большая ответственность за здоровье детей. Взрослые должны это осознавать и подавать хороший пример.

Дроздова добавила, что за последние годы среди детей роста сердечно-сосудистых патологий нет. Она подчеркнула, что первые симптомы проявляются обычно в раннем возрасте, а самое опасное время — это период полового созревания. Кардиолог отметила, что важно при выявлении патологий помочь ребенку разобраться в себе и правильно смоделировать его дальнейшее поведение.

Врач-кардиолог Сергей Гиляревский ранее рассказал, что регулярная профилактика поможет избежать появления сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист порекомендовал отказаться от курения, а также своевременно обращаться к врачу при развитии симптомов.