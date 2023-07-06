Врач рассказал, как избежать возникновения сердечно-сосудистых заболеваний Кардиолог Гиляревский: профилактика поможет избежать сердечно-сосудистых заболеваний

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Регулярная профилактика поможет избежать появление сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «Известиям» врач-кардиолог, доктор медицинских наук Сергей Гиляревский. К профилактическим мерам он отнес нормализацию массы тела, правильное питание с сокращенным потреблением легкоусвояемых углеводов и пустых калорий, регулярная физическая активность. Кардиолог порекомендовал отказаться от курения, а также своевременно обращаться к врачу при развитии симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Рекомендуется делать не менее восьми тысяч шагов в день. Так, исследования показали, что, если каждый час сидячей работы в офисе прерываться на пять минут пешей ходьбы, риск повышения глюкозы в крови значительно снижается, — сказал Гиляревский.

Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Константин Иванов отметил, что организм людей при сердечно-сосудистых заболеваниях острее реагирует на жару и перепады температуры. Он рассказал, что в связи с этим привычка отказываться от лекарств летом может быть опасна для людей с проблемами сердца.

По его словам, опасным для пациентов также является нарушение питьевого режима. Иванов предупредил, что употребление большого количества воды может ухудшить состояние. Это связано с тем, что при сердечно-сосудистых заболеваниях важно соблюдать соотношение выпиваемой жидкости и выделяемой почками. Он порекомендовал консультироваться с врачом, какая норма воды подходит для конкретного человека. Признаками злоупотребления жидкостью в жару могут быть отечность ног и одышка. Кардиолог напомнил, что съеденные овощи и фрукты также нужно учитывать, чтобы не превысить норму воды.