Роскомнадзор начал блокировать форумы Phreaker.pro и Dublikat.eu, на которых продаются базы персональных данных граждан РФ.
В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов Phreaker.pro и Dublikat.eu операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории РФ, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Там также отметили, что согласно федеральному закону «О персональных данных», требуется согласие граждан на обработку их данных, а на сайтах форумов информации, подтверждающей согласие, нет.
Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ запросила у десятка сайтов доступ к перепискам пользователей во время беспорядков в Москве ради изучения диалогов организаторов и координаторов протестных акций, считает эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
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