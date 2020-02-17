https://static.news.ru/photo/39c850b8-515d-11ea-a92b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор начал блокировать форумы Phreaker.pro и Dublikat.eu, на которых продаются базы персональных данных граждан РФ.

В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов Phreaker.pro и Dublikat.eu операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории РФ, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там также отметили, что согласно федеральному закону «О персональных данных», требуется согласие граждан на обработку их данных, а на сайтах форумов информации, подтверждающей согласие, нет.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ запросила у десятка сайтов доступ к перепискам пользователей во время беспорядков в Москве ради изучения диалогов организаторов и координаторов протестных акций, считает эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.