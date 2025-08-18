Ризотто с белыми грибами — эффектное блюдо, которое легко приготовить дома

Ароматное ризотто с белыми грибами — это классическое итальянское блюдо, которое кажется сложным, но на самом деле готовится просто. Нежная кремовая текстура, насыщенный грибной вкус и пикантный пармезан создают гармоничное сочетание.

Для приготовления обжарьте 100 г лука и 2 зубчика чеснока в 60 мл оливкового масла, добавьте 400 г нарезанных белых грибов. Через 5 минут всыпьте 400 г круглозерного риса и обжаривайте 2 минуты. Постепенно вливайте 300–400 мл овощного бульона, постоянно помешивая. Когда рис станет аль денте (около 15 минут), добавьте 40 г сливочного масла и 70 г тертого пармезана. Подавайте, украсив оставшимися грибами и петрушкой.

Это ризотто получается нежным, с идеальной кремовой текстурой и насыщенным грибным ароматом. Оно станет прекрасным выбором для романтического ужина или праздничного стола. Попробуйте и вы поймете, почему это блюдо так любят в Италии!

