Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:13

Рисовая запеканка с яблоками: нежная, как пудинг, с хрустящей корочкой. Классический десерт из детства, который готовится в духовке

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обычная рисовая каша на молоке — это скромный завтрак. Но стоит добавить в нее облако взбитых белков и кусочки сочных яблок, как начинается волшебство. В духовке белки, как миллионы невидимых пружинок, поднимают тяжелую массу, превращая ее в воздушную, нежную запеканку с хрустящей сахарной шляпкой.

200 граммов риса (круглого или среднезернистого) тщательно промываю в холодной воде. В кастрюле довожу до кипения 500 мл молока. В кипящее молоко засыпаю промытый рис, добавляю щепотку соли. Убавляю огонь до среднего и, периодически помешивая, варю 20-25 минут, пока рис не станет мягким и не впитает почти все молоко. Снимаю с огня, сразу добавляю 100 граммов сливочного масла, нарезанного кубиками, и перемешиваю до его полного растворения. Даю рисовой каше остыть до теплого состояния. Три яйца аккуратно разделяю на белки и желтки. Желтки растираю с 100 граммами сахара до светлой, почти белой массы. Соединяю эту смесь с остывшей рисовой кашей. Три яблока (кисло-сладких) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками и добавляю к рису, перемешиваю. Белки взбиваю миксером с щепоткой соли в устойчивую, блестящую пену (до мягких пиков). Осторожно, движениями снизу вверх, ввожу взбитые белки в рисово-яблочную массу, стараясь сохранить воздушность. Форму для запекания (примерно 20×30 см) смазываю сливочным маслом. Выкладываю в нее тесто, разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут, пока запеканка не поднимется, не зарумянится сверху и не пропечется (проверяю деревянной палочкой). Достаю, даю немного остыть в форме. Подаю теплой или холодной, по желанию полив сметаной, вареньем или сгущенкой.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Общество
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт
Как выбрать термос: для напитков, еды и разных задач
Семья и жизнь
Как выбрать термос: для напитков, еды и разных задач
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Случайно кинула муку в масло и получила вкуснятину за копейки: боже, как это вкусно!
Общество
Случайно кинула муку в масло и получила вкуснятину за копейки: боже, как это вкусно!
Хлеб, яйцо и щепотка паприки. Аппетитные золотистые гренки с сырным вкусом за 10 минут
Общество
Хлеб, яйцо и щепотка паприки. Аппетитные золотистые гренки с сырным вкусом за 10 минут
еда
рецепты
завтраки
рис
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.