Рисовая запеканка с яблоками: нежная, как пудинг, с хрустящей корочкой. Классический десерт из детства, который готовится в духовке

Обычная рисовая каша на молоке — это скромный завтрак. Но стоит добавить в нее облако взбитых белков и кусочки сочных яблок, как начинается волшебство. В духовке белки, как миллионы невидимых пружинок, поднимают тяжелую массу, превращая ее в воздушную, нежную запеканку с хрустящей сахарной шляпкой.

200 граммов риса (круглого или среднезернистого) тщательно промываю в холодной воде. В кастрюле довожу до кипения 500 мл молока. В кипящее молоко засыпаю промытый рис, добавляю щепотку соли. Убавляю огонь до среднего и, периодически помешивая, варю 20-25 минут, пока рис не станет мягким и не впитает почти все молоко. Снимаю с огня, сразу добавляю 100 граммов сливочного масла, нарезанного кубиками, и перемешиваю до его полного растворения. Даю рисовой каше остыть до теплого состояния. Три яйца аккуратно разделяю на белки и желтки. Желтки растираю с 100 граммами сахара до светлой, почти белой массы. Соединяю эту смесь с остывшей рисовой кашей. Три яблока (кисло-сладких) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками и добавляю к рису, перемешиваю. Белки взбиваю миксером с щепоткой соли в устойчивую, блестящую пену (до мягких пиков). Осторожно, движениями снизу вверх, ввожу взбитые белки в рисово-яблочную массу, стараясь сохранить воздушность. Форму для запекания (примерно 20×30 см) смазываю сливочным маслом. Выкладываю в нее тесто, разравниваю. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут, пока запеканка не поднимется, не зарумянится сверху и не пропечется (проверяю деревянной палочкой). Достаю, даю немного остыть в форме. Подаю теплой или холодной, по желанию полив сметаной, вареньем или сгущенкой.

