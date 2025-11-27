Рисовая бумага решает — готовлю ленивые манты с чили-курицей: азиатский ужин за 20 минут

Эти мешочки из рисовой бумаги стали для меня настоящим открытием — хрустящие снаружи и сочные внутри, с идеальным балансом сладкого и острого. Блюдо готовится без глубокой жарки, что делает его легким и подходящим даже для тех, кто следит за питанием. Отличный способ разнообразить привычный ужин.

Готовлю я так: 250 граммов куриного фарша смешиваю с двумя столовыми ложками мелко нарезанного красного перца и зеленого лука. Добавляю полторы столовые ложки сладкого соуса чили, столовую ложку соевого соуса, паприку, соль и перец по вкусу. Для обертки взбиваю три яйца с соевым соусом, опускаю в эту смесь рисовую бумагу на 30–50 секунд до размягчения. На каждый мешочек беру 1-2 листа, выкладываю начинку, формирую мешочек и завязываю полоской зеленого лука. Готовлю в аэрогриле при 200 °C 13–15 минут до золотистого цвета. Подаю с дополнительным соусом чили для макания.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.