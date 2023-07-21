«Ринулись в Рио»: россияне массово скупают элитную недвижимость в Бразилии Globo: российские инвесторы вкладывают миллионы в бразильскую недвижимость

Фото: shutterstock.com

Вид на Рио-де-Жанейро

Рецессия в ряде европейских стран и СВО на Украине вызвали рост интереса к бразильской недвижимости со стороны россиян, сообщает Globo. Инвесторы из России вошли в десятку крупнейших иностранных покупателей недвижимости в Бразилии. По статистике россияне чаще приобретают большие квартиры на побережье в городах штата Рио-де-Жанейро, говорится в материале.

Российские покупатели ищут современные квартиры с развитой инфраструктурой, а также с повышенным уровнем безопасности. Они хорошие переговорщики, но очень холодные и замкнутые, у них всегда невозмутимое лицо. Некоторые приобретают недвижимость, чтобы сдавать ее в краткосрочную или долгосрочную аренду с целью получения прибыли, — говорит Фредерик Кокенпот, генеральный директор агентства элитной недвижимости Рио-де-Жанейро WhereInRio.

По информации издания, многие россияне покупают квартиры в Бразилии с целью получения гражданства. Для этого нужно вложить в недвижимость страны 1 млн реалов (примерно 19 млн рублей), говорится в статье. Чаще всего покупатели из России приобретают квартиры и дома в престижных районах Рио-де-Жанейро, таких как Леблон, Ипанема, Сан-Конраду, Копакабана и Жоа.

В 2023 году спрос на недвижимость со стороны иностранных инвесторов вырос на 15%. Обратившиеся ко мне россияне искали элитную недвижимость, большие квартиры. Русские буквально ринулись в Рио. Это семьи с маленькими детьми, которые хотят начать новую жизнь в новой стране. Многие работают из домашних офисов, — пояснил риэлтор Энрике Мартинс.

Globo также сообщает, что ключевым фактором, привлекающим российских покупателей на рынок элитной недвижимости Рио-де-Жанейро, является экономическая и политическая ситуация между Россией и Бразилией. При этом эксперты прогнозируют, что интерес российских инвесторов к бразильскому рынку недвижимости в ближайшие годы продолжит расти.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожали квартиры в новостройках. Средняя стоимость одного квадратного метра на рынке первичного жилья в РФ за последние две недели выросла на 1,7%, сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он отметил, что за весь 2022 год подорожание составило лишь 3,7%.