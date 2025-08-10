Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мальчик из Гатчины, покоривший театр: жизнь и творчество Юрия Бутусова

Юрий Бутусов с наградой в номинации «Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол» за спектакли «Добрый человек из Сезуана» театра им. А. С. Пушкина и «Макбет». Юрий Бутусов с наградой в номинации «Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол» за спектакли «Добрый человек из Сезуана» театра им. А. С. Пушкина и «Макбет». Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Театральный режиссер Юрий Бутусов умер на 64-м году жизни. Информацию подтвердили актриса Варвара Шмыкова, а также критик Евгения Тропп и режиссер Александр Молочников. По некоторым данным, Бутусов утонул.

Он родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Окончил судостроительный институт, некоторое время работал по специальности и даже серьезно занимался конным спортом. В 1996 году выпустился с режиссерского факультета Санкт-Петербургской академии театрального искусства (курс Ирины Малочевской). Затем по приглашению Владислава Пази работал режиссером в театре имени Ленсовета.

Бутусов обратил на себя внимание уже студенческими работами — это «Женитьба» Николая Гоголя (1995) и «Парадоксалист» по «Запискам из подполья» Федора Достоевского (1996). А дипломная работа «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета, выпущенная в Театре на Крюковом канале, сделала Бутусова знаменитым: постановку назвали событием года и отметили высшим призом за режиссуру на петербургском фестивале «Рождественский парад».

Первой постановкой Бутусова в театре имени Ленсовета стал «Войцек» Георга Бюхнера (1997), отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит». Также в 1997 году на сцене театра была сделана новая редакция спектакля «В ожидании Годо». Постановка получила Всероссийскую национальную премию «Золотая маска» в номинациях «Лучший режиссер» и «Приз критики и театральных журналистов». Последующими постановками режиссера на сцене театра стали «Калигула» Альбера Камю, «Клоп» Владимира Маяковского, «Вор» Веслава Мысливского, «Старший сын» Александра Вампилова и другие.

С 20 ноября 2017 года Бутусов занимал должность худрука театра имени Ленсовета. 6 марта 2018 года он уволился, но уже в сентябре того же года был приглашен на должность главного режиссера Театра имени Е. Вахтангова. В сентябре 2020 года набрал свой первый режиссерский курс в ГИТИСе.

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из театра в связи с тем, что находился во Франции. В последние годы режиссер жил в Париже, а также работал над спектаклем «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Вильнюсе. Его последними постановками стали «Борьба за престол» по пьесе Генрика Ибсена и «Гоголь. Портрет» по пьесе Эстер Бол.

Яркие моменты жизни Бутусова — в галерее NEWS.ru.

Юрий Бутусов, 2022 год
Юрий Бутусов, 2022 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Юрий Бутусов на фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова», 2021 год
Юрий Бутусов на фотовыставке «В пространстве Юрия Бутусова», 2021 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Юрий Бутусов и его супруга Мария Бутусова, 2021 год
Юрий Бутусов и его супруга Мария Бутусова, 2021 год
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Павел Ворожцов, Елизавета Янковская, Юрий Бутусов, Надежда Калеганова в спектакле «Человек-Рыба» в постановке Юрия Бутусова, 2019 год
Павел Ворожцов, Елизавета Янковская, Юрий Бутусов, Надежда Калеганова в спектакле «Человек-Рыба» в постановке Юрия Бутусова, 2019 год
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Юрий Бутусов, Игорь Костолевский и Ингеборга Дапкунайте, 2018 год
Юрий Бутусов, Игорь Костолевский и Ингеборга Дапкунайте, 2018 год
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Юрий Бутусов и Римас Туминас, 2018 год
Юрий Бутусов и Римас Туминас, 2018 год
Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru
Юрий Бутусов на репетиции спектакля «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета, 2017 год
Юрий Бутусов на репетиции спектакля «Дядя Ваня» в театре имени Ленсовета, 2017 год
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Юрий Бутусов, актриса Людмила Максакова и режиссер Сергей Женовач (слева направо) на церемонии вручения ХХ Премии Станиславского в отеле «Балчуг-Кемпински», 2015 год
Юрий Бутусов, актриса Людмила Максакова и режиссер Сергей Женовач (слева направо) на церемонии вручения ХХ Премии Станиславского в отеле «Балчуг-Кемпински», 2015 год
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Юрий Бутусов, 2015 год
Юрий Бутусов, 2015 год
Фото: PhotoXPress.ru/legion-media.ru
Юрий Бутусов в сцене из спектакля «Чайка» в своей постановке по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон», 2011 год
Юрий Бутусов в сцене из спектакля «Чайка» в своей постановке по пьесе Антона Чехова в театре «Сатирикон», 2011 год
Фото: Александр Куров/ИТАР-ТАСС
Юрий Николаевич Бутусов в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета, 2002 год
Юрий Николаевич Бутусов в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета, 2002 год
Фото: Юрий Белинский/ТАСС
Юрий Бутусов, 1999 год
Юрий Бутусов, 1999 год
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
артисты
Юрий Бутусов
режиссеры
театры
