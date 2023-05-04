Режиссер Беркович стала подозреваемой в деле о спектакле про жен исламистов

Фото: Гришкин Денис/АГН «Москва»

Театральный режиссер Евгения Беркович во время вручения юбилейной премии «Сделано в России»

Адвокат режиссера Евгении Беркович Юлия Трегубова подтвердила, что против девушки ведется разбирательство по уголовному делу об оправдании терроризма, передает «ОВД-Инфо» (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). Ей официально присвоен статус подозреваемой. Дело связано с документальным спектаклем «Финист Ясный Сокол», в котором представлены женщины, решившие виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.

Обыски по этому делу утром 3 мая прошли в квартире бабушки и матери Беркович. Они подтверждали, что интерес следователей вызвало именно творчество режиссера. После девушка была задержана, но лишь в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в квартире актера Алексея Панина. Против него тоже начали разбирательство по статье об оправдании терроризма после публикации, где он положительно высказывается о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года. Открывшие дверь в квартиру люди заявили, что эта недвижимость была продана актером и в ней нет его вещей. Сам Панин с 2020 года живет в Испании, а в последнее время гастролировал по Скандинавии и Израилю.