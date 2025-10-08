Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 13:31

Режим сна, который меняет все: эта простая привычка заряжает энергией на весь день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соблюдение регулярного времени отхода ко сну является мощным инструментом для улучшения общего качества жизни и здоровья. Эта простая привычка помогает синхронизировать внутренние биологические часы организма с естественными циркадными ритмами. Стабильный режим сна положительно влияет на физическое и психическое состояние человека.

Улучшение качества сна происходит за счет стабилизации фаз быстрого и медленного сна. Нормализация гормонального фона способствует правильной выработке мелатонина и кортизола. Повышение продуктивности в дневное время благодаря полноценному ночному отдыху. Укрепление иммунной системы происходит во время глубоких стадий сна. Снижение уровня стресса достигается за счет восстановления нервной системы. Секрет успеха заключается в постепенном формировании привычки — ежедневное соблюдение выбранного времени даже в выходные дни. Оптимальным считается отход ко сну между 22:00 и 23:00 часами, когда организм естественным образом готовится к отдыху.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.

сон
советы
привычки
здоровье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.