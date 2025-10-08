Режим сна, который меняет все: эта простая привычка заряжает энергией на весь день

Режим сна, который меняет все: эта простая привычка заряжает энергией на весь день

Соблюдение регулярного времени отхода ко сну является мощным инструментом для улучшения общего качества жизни и здоровья. Эта простая привычка помогает синхронизировать внутренние биологические часы организма с естественными циркадными ритмами. Стабильный режим сна положительно влияет на физическое и психическое состояние человека.

Улучшение качества сна происходит за счет стабилизации фаз быстрого и медленного сна. Нормализация гормонального фона способствует правильной выработке мелатонина и кортизола. Повышение продуктивности в дневное время благодаря полноценному ночному отдыху. Укрепление иммунной системы происходит во время глубоких стадий сна. Снижение уровня стресса достигается за счет восстановления нервной системы. Секрет успеха заключается в постепенном формировании привычки — ежедневное соблюдение выбранного времени даже в выходные дни. Оптимальным считается отход ко сну между 22:00 и 23:00 часами, когда организм естественным образом готовится к отдыху.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — «гормона счастья». Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.