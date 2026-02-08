Зимняя Олимпиада — 2026
Ресторанный суп лохикейто у вас дома: готовлю его сама — выходит в разы экономнее, а вкус лучше

Фото: D-NEWS.ru
Возьмите лосося, сливки и немного бекона — и приготовьте дома тот самый финский суп, который раньше заказывали в ресторане. Это гениально простое и невероятно ароматное блюдо, где богатый вкус возникает будто сам собой из пары доступных ингредиентов. Получается потрясающая вкуснятина: нежнейшие кусочки лосося, тающие во рту, в густом кремовом бульоне с копчеными нотками бекона, сладковатой морковью и картофельной сытностью.

Для приготовления вам понадобится: 300 г филе лосося, 100 г бекона или копченой грудинки, 3–4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 500 мл куриного или рыбного бульона, 200 мл сливок 20%, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец, укроп. Бекон нарежьте кубиками и обжарьте до хруста в кастрюле с толстым дном. Добавьте нарезанный лук и тертую морковь, пассеруйте 5 минут. Влейте бульон, добавьте кубики картофеля и варите 15 минут до мягкости. Крупные куски лосося посолите, поперчите и опустите в суп. Через 5 минут влейте сливки, добавьте сливочное масло и прогрейте, не доводя до кипения. Подавайте сразу, посыпав укропом, с ломтем ржаного хлеба.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

