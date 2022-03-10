В Госдуме в разрешении Meta угрожать россиянам увидели признаки расизма

Решение компании Meta Platforms снять запрет на призывы к насилию против россиян является расизмом, убеждён первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он считает, что в качестве ответной меры соцсети Facebook и Instagram могут быть заблокированы, пишет Lenta.ru.

Это беспрецедентные вещи. Мы уже прореагировали на это. Володин дал указания комитету Госдумы по безопасности обратиться в прокуратуру, чтобы дать оценку и принять соответствующие меры, а также Роскомнадзору и всем структурам, которые за это отвечают, — подчеркнул Чепа.

Meta временно сняла запрет на призывы к насилию в Facebook и Instagram из-за событий на Украине. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.

Впоследствии Роскомнадзор направил американской компании требование прояснить ситуацию с изменением политики Facebook и Instagram о снятии запрета на призывы к насилию, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в ходе пленарного заседания нижней палаты. По его словам, компании придётся подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении оскорблений и призывов к насилию против Вооружённых сил РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Генпрокуратуру дать оценку решению Meta снять запрет на призывы к насилию. Он отметил, что тех, кто разрешил на своих платформах подобные призывы, нужно доставить в Россию и привлечь к ответственности.