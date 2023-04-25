Mash: рэпер Scally Milano покинул Россию после сорванного концерта

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Рэпер Scally Milano (Даниил Слонов)

Рэпер Scally Milano (Даниил Слонов) улетел из России после того, как в Санкт-Петербурге силовики прервали его концерт, пишет Telegram-канал Mash. Утверждается, что музыкант отправился в Дубай.

Канал указывает, что полицейские, которые помешали состояться концерту в клубе Северной столицы, увезли в отдел пятерых пьяных подростков и возбудили уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий».

23 апреля концерт Scally Milano был остановлен полицией в Санкт-Петербурге. По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, причиной инцидента стали наркотики — на концерте одна из зрительниц получила сильную передозировку. Однако подтверждения данной информации нет.

Позднее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет запросы с просьбой проверить деятельность рэпера после концерта в Санкт-Петербурге. Депутат считает, что исполнитель своими песнями призывает к употреблению наркотиков.

В декабре прошлого года движение «Зов народа» обратилось с заявлением в адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой проверить песни Клавы Коки. По мнению общественников, композиции певицы разрушают духовно-нравственные ценности российского народа.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.