РЭО порекомендовал магазинам использовать более экологичную упаковку

Российский экологический оператор (РЭО) направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) письмо с рекомендациями по более экологичному использованию упаковки. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, упаковка составляет 50% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России, пишет «360».

В России в год образуется около 60 миллионов тонн ТКО, из которых до 50% — это упаковка. Большинство отходов, к сожалению, захоранивается на полигонах. Чтобы уменьшить объёмы отходообразования, помимо прочего, РЭО рекомендует переходить на многоразовую и перерабатываемую упаковку. Для этого ППК разработана подробная методика использования упаковки, — пояснил Буцаев.

По его словам, упаковка теперь не только выполняет функцию защиты товара, но и является частью маркетинга. Он уточнил, что в методичке подробно описывается, на какую более экологичную упаковку магазинам стоит перейти. Так, например, Буцаев предложил покупателям носить с собой специальные мешочки для овощей и фруктов, чтобы не использовать одноразовые целлофановые пакеты. Магазинам, в свою очередь, РЭО порекомендовал использовать мономатериалы, а для каких-то товаров использовать дозаторы или многоразовую тару.

Ранее сообщалось, что биоразлагаемый пластик, который предлагается как экологичная альтернатива обычному, не разлагается в природной среде. При этом его производство даже токсичнее, чем изготовление обыкновенных полимеров, а для разложения ему нужны специальные условия.