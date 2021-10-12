Стало известно об опасности биоразлагаемого пластика

Биоразлагаемый пластик, который предлагается как экологичная альтернатива обычному, тоже не разлагается в природной среде. При этом его производство даже токсичнее, чем изготовление обыкновенных полимеров, а для разложения ему нужны специальные условия. Таким образом, он оказался небезопасным, вопреки более ранним исследованиям, сообщает Live 24.

Уточняется, что биоразлагаемые полимеры можно смело использовать лишь тогда, когда в стране организованы разделение и сбор органических отходов с их дальнейшим компостированием.

Помимо этого, не даёт считать их панацеей факт того, что производство биоразлагаемых полимеров образует в несколько раз больше парниковых газов, чем производство обыкновенного пластика. Также множество вредных веществ попадает в почву и водоёмы уже во время выращивания растительного сырья, которое нужно для таких полимеров.

В биоразлагаемый пластик могут включать потенциально токсичные добавки по типу d2w, которые ускоряют процессы окисления и распада вещества, но это всё равно его не уничтожает, а лишь позволяет быстрее распасться на фрагменты.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил об опасности пластиковых упаковок для воды. Он предложил запретить разливать в них воду на законодательном уровне.