Рейтинг Путина превысил 70%

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Чечня стала первым в России регионом, где отменили масочный режим. Об отмене всех ограничений, введённых из-за коронавируса, написал в Instagram заместитель председателя правительства республики Эльхан Сулейманов со ссылкой на слова главы региона Рамзана Кадырова. Глава региона поблагодарил местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения, а также все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19.

Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находятся в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введённых в целях борьбы с COVID-19, — заявил Кадыров,...