Рейтинг Путина превысил 70%ФОМ: деятельность Путина положительно оценивают 76% россиян
Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на его официальном сайте. О том, что глава государства работает на своём посту плохо, заявили всего 13% опрошенных.
Опрос проводился среди россиян старше 18 лет 4–6 марта 2022 года методом интервью. В нём приняли участие 1500 респондентов из 104 городских и сельских населённых пунктов.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее опубликовал отчёт, согласно которому 73% россиян доверяют Путину. Его работу на посту президента одобряют 70,4% граждан.
По данным ВЦИОМа, 84% опрошенных в РФ доверяют армии. При этом 70% жителей страны верят в то, что спецоперация России по денацификации Украины для российских войск скорее проходит успешно.