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Рейтинг Путина превысил 70%

ФОМ: деятельность Путина положительно оценивают 76% россиян
10:41, 11 марта 2022
Рейтинг Путина превысил 70% Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Больше половины россиян (76%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина, почти столько же (75%) доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на его официальном сайте. О том, что глава государства работает на своём посту плохо, заявили всего 13% опрошенных.

Не доверяют президенту лишь 16%, ещё 9% затруднились с ответом.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет 4–6 марта 2022 года методом интервью. В нём приняли участие 1500 респондентов из 104 городских и сельских населённых пунктов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее опубликовал отчёт, согласно которому 73% россиян доверяют Путину. Его работу на посту президента одобряют 70,4% граждан.

По данным ВЦИОМа, 84% опрошенных в РФ доверяют армии. При этом 70% жителей страны верят в то, что спецоперация России по денацификации Украины для российских войск скорее проходит успешно.

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