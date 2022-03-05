Российской армии доверяют 84% россиян

Большинство россиян доверяют собственной армии. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) такую точку зрения высказали 84% опрошенных. Лишь 10% населения скорее не доверяет военнослужащим РФ. При этом 70% жителей страны верит, что спецоперация России по денацификации Украины для российских войск скорее проходит успешно. Неуспешной ее назвали лишь 14%, ещё 16% опрошенных затруднились дать оценку, говорится на сайте ВЦИОМа.

Поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине 71% россиян. Каждый пятый скорее не поддерживает (21%). Затруднились ответить 8% наших сограждан, — говорится в сообщении.

Почти половина — 46% — россиян отметили, что спецоперация необходима, чтобы защитить РФ и не дать НАТО поставить свои военные базы на территории Украины. Около 19% считает, что операция проводится, чтобы изменить политический курс Украины, ещё 18% россиян уверены, что спецоперация необходима для защиты русскоязычного населения ДНР и ЛНР.

Российские ВКС во время воздушного боя под Житомиром 5 марта уничтожили четыре самолёта Су-27 вооружённых сил Украины, ранее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Ещё один Су-25 российские средства противовоздушной обороны сбили в районе Нежина.