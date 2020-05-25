Регионы России могут провести итоговое сочинение у 11-х классов 8 июня

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В Рособрнадзоре сообщили, что российские регионы, где итоговое сочинение у 11-х классов не состоялось 25 мая, могут провести его 8 июня.

Рособрнадзором установлен дополнительный срок 8 июня, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве добавили, что для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах установлен новый дополнительный срок — 5 июня. При этом его можно будет провести в дистанционном формате, если позволит материально-техническая база.

Отмечается, что итоговое собеседование и итоговое сочинение являются для выпускников 9-х и 11-х классов обязательными. Ранее их сроки уже переносились. Но даже при этом не во всех регионах их смогли провести из-за ситуации с эпидемией COVID-19.

Как писал NEWS.ru, школьный ЕГЭ стартует 29 июня во всех регионах. По словам президента Владимира Путина, его проведут только для поступающих в вузы. Остальные выпускники школ получат аттестаты без сдачи ЕГЭ.