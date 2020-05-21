Путин: дистанционное обучение оправдало себя

https://static.news.ru/photo/e8797ea4-9b57-11ea-9df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что система образования России достойно выдержала период пандемии коронавируса. По его словам, дистанционное обучение оправдало себя.

Он отметил, что завершение учебного года оказалось сложным. Однако школьники, студенты и преподаватели выдержали испытания, передаёт РИА Новости.

Это (переход на дистанционное образование. — NEWS.ru) было трудное решение, но, убеждён, абсолютно верное, — подчеркнул глава государства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин опроверг информацию о том, что дистанционное образование заменит очное на фоне распространения коронавируса. Он заявил, что рассматривает слухи об этом как провокацию.