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10 июля 2025 в 17:39

В Госдуме объяснили, почему 7 тысяч детей в России не ходят в школу

Депутат Буцкая заявила, что некоторые дети не ходят в школу из-за инвалидности

Фото: Aleksey Ivanov /Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая в беседе с НСН сообщила, что почти семь тысяч российских детей не посещают школу. По ее словам, необходимо разбираться с каждой ситуацией и искать решения. Она указала на возможные факторы, такие как инвалидность, отдаленность учебного заведения и языковой барьер.

С этой цифрой надо разбираться. По каждому ребенку из этих семь тысяч у нас должно быть понимание и четкий ответ. Может быть, это ребенок-инвалид, и не удалось выстроить правильную траекторию образования. Может быть, это связано с отдаленностью школы, — объяснила парламентарий.

Буцкая подчеркнула, что причины, по которым дети не посещают школу, требуют детального изучения. Депутат отметила, что сейчас разрабатывается система обучения русскому языку для детей мигрантов. Также, по словам Буцкой, готовится законопроект о создании госпитальных школ для детей, которые длительное время находятся на лечении.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что многодетные и малообеспеченные семьи могут рассчитывать на получение субсидий для подготовки детей к школе. По его словам, размер выплат варьируется в зависимости от региона и составляет от 1,5 тысячи рублей до 14 тысяч рублей.

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