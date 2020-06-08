Регионам дадут возможность ускориться с расселением аварийного жилья

https://static.news.ru/photo/855975f8-a98b-11ea-bf10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой России разработал законопроект, который позволит субъектам федерации в ускоренном порядке заниматься расселением ветхого и аварийного жилья. Необходимое финансирование на это будет направлено из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

По словам заместителя министра строительства Максима Егорова, в регионах есть потенциал для того, чтобы расселить непригодное жильё быстрее, чем планировалось. Уже сейчас субъекты достигают контрольных показателей досрочно, сообщил он ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ предлагается дополнить положением, «предусматривающим возможность предоставления фондом за счёт временно свободных средств финансовой поддержки сверх установленного для субъекта лимита средств на текущий год».

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство выделит из бюджета дополнительные 10 млрд рублей на программу по развитию жилищного строительства в регионах в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.