https://static.news.ru/photo/88c9ff0c-5ca9-11ea-a2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство выделит из бюджета дополнительные 10 млрд рублей на программу по развитию жилищного строительства в регионах в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Правительству Российской Федерации обеспечить выделение в 2020 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере 10 миллиардов рублей на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта «Жилье», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда», — говорится на сайте Кремля.

News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин рассказал о реализации нацпроектов. По его словам, за год не удалось сделать всё, что было запланировано., но большинство задач было выполнено. Он подчеркнул, что из 38 задач было реализовано 26.

В качестве положительного примера Путин назвал расселение аварийного жилья. Глава государства также отметил, что в чём-то россияне действительно «не почувствовали» положительного эффекта от реализации нацпроектов.