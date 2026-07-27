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27 июля 2026 в 21:00

Редкий многолетник, который выдерживает экстремальные морозы: для самых суровых регионов России

Фото: D-NEWS.ru
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Воронец игольчатый — это редкий многолетник, который в народе называют диким пионом. В отличие от привычных садовых пионов, у него нежные, сильнорассеченные листья, напоминающие укроп или ажурное кружево.

В начале мая, когда большинство многолетников только пробуждается, воронец распускает крупные, до 8 см в диаметре, ярко-красные или огненно-алые цветы с желтыми тычинками в центре. Воронец абсолютно неприхотлив: он прекрасно растет на солнце и в полутени, засухоустойчив и, что самое удивительное, выдерживает морозы до -40 °C без укрытия.

Для посадки выбирайте рыхлые, известковые почвы без застоя воды, а лучшее время для посадки — август-сентябрь. Этот редкий многолетник не любит частых пересадок и на одном месте может расти десятилетиями.

Ранее были названы цветы для «второй волны»: воткните в землю в июле — через месяц клумба заиграет новыми красками.

Проверено редакцией
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