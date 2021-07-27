Red Wings хочет создать новый лоукостер

Red Wings планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься низкобюджетными перевозками в регионах. Компания уже направила письма в администрации Челябинской, Свердловской областей и Пермского края, где просит поддержать заявку на субсидирование новых рейсов в рамках правительственного постановления 1242. Об этом сообщает источник газеты «Коммерсантъ».

Мы видим при масштабировании нашего регионального проекта возможности для сокращения издержек и дальнейшего снижения цен,— сообщил представитель Red Wings.

По информации источника, создание принципиально новой компании не будет. Red Wings планируют задействовать в регионах самолёты SSJ (Sukhoi Superjet), в авиапарке компании их семь. Также для сокращения расходов новый лоукостер откажется от уборки салона самолёта и ускорит подготовку самолёта к вылету.

Всего в рамках постановления правительства 1242 будут выделены 7,7 млрд рублей на субсидии 266 региональных маршрутов.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин оценил вероятное повышение цен на авиаперевозки, по его словам, прогнозировать рост стоимости авиабилетов ещё рано. По мнению специалиста, цена зависеть от ряда факторов: будут ли открыты границы и сняты ограничения, а также от цены на керосин.