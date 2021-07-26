В АТОР оценили возможное повышение цен на авиабилеты

Пока прогнозировать рост стоимости авиабилетов ещё рано. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По мнению специалиста, цена на авиабилеты будет зависеть от ряда факторов: будут ли открыты границы и сняты ограничения, а также от цены на керосин.

На цену авиабилетов может повлиять резкий рост стоимости керосина, резкий рост курсов валют, так как у международных перелётов цена напрямую зависит от курса валют, инфляции, открытие границ и ажиотажный спрос может привести к динамике, если он будет, — сказал Горин.

Он также добавил, что пока открытие границ не привело к ажиотажному спросу. По его словам, сейчас на внутреннем рынке сложилась уникальная ситуация: пандемийные ограничения в городах, переизбыток перевозки, не тот спрос, который должен быть, всё это привело к низким ценам.

Так, по словам специалиста, из России в Анталью ежедневно выполняется 105 рейсов, авиабилеты туда можно купить за 10 тысяч рублей в обе стороны. Однако такой период скоро закончится и авиакомпании будут корректировать цены, потому что не смогут летать в «минус».

Как отметил Горин, цены на авиабилеты также могут зависеть от сезонности и маленьких квот по таким направлениям, как Болгария, Греция, Кипр, Хорватия.

Ранее директор турагентства «Горящие туры» Сергей Корчагин заявил, что авиабилеты на международные рейсы могут подорожать вдвое по сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии коронавируса.