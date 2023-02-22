Речь Путина, слезы Машкова: фото митинга-концерта в «Лужниках» к 23 Февраля

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на митинге-концерте «Слава защитникам Отечества!» в «Лужниках»

22 Февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. На стадионе собралось около 200 тысяч человек.

Главным событием мероприятия стал визит президента РФ Владимира Путина. Лидер страны вышел на сцену под скандирование «Россия! Путин!». Глава государства произнес речь, в ходе которой заявил, что прямо сейчас в рамках специальной военной операции идет бой на исторических рубежах. Путин подчеркнул, что Родина и семья — это одно и то же.

Российский лидер появился на сцене после выступления певца SHAMAN. Кроме этого артиста, свои песни на большой спортивной арене «Лужников» исполнили Григорий Лепс, Виктория Дайнеко и Наталья Качура, группа «Любэ», Олег Газманов и другие исполнители. Концерт открывал актер Владимир Машков, заявивший в своей речи, что «каждое столетие» для России начинается с вооруженного конфликта с Западом.

Артист рассказал собравшимся зрителям историю 24-летнего пулеметчика роты разведки, поэта и актера Ивана Лукина, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Он пояснил, что матрос отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ Иван Лукин погиб во время разведывательного рейда в тылу противника. Его подразделение попало в окружение. В течение суток под постоянным пулеметным огнем Лукин сдерживал превосходящего по численности противника, защищая мирных жителей, которые прятались в подвале. На следующий день, прикрывая отход своего подразделения, Иван погиб от пули украинского снайпера. Во время своей речи Машков не смог сдержать слез.

Фото митинга-концерта в «Лужниках» — в галерее NEWS.ru.