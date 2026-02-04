Зимняя Олимпиада — 2026
Рецепт торта с творожным кремом для тех, у кого нет духовки: не приторный, нежнее тирамису

Этот рецепт торта с творожным кремом станет спасением для тех, у кого нет духовки или кто просто не хочет возиться с выпечкой. Десерт получается не приторный, нежнее тирамису!

Для приготовления понадобится: 500 г шоколадного печенья, 250 мл крепкого сваренного кофе, охлажденного. Для крема: 400 г мягкого творога, 1 банка вареной сгущенки, 250 г сметаны (15--20%). Творог пробейте блендером до гладкости, добавьте к нему сгущенку и сметану, взбейте до получения однородного крема. Начинайте собирать торт. На дно формы выложите первый слой шоколадного печенья. С помощью ложки промочите его охлажденным кофе. Затем равномерно распределите часть творожного крема, полностью покрывая печенье. Повторяйте слои: печенье — кофе — крем, пока ингредиенты не закончатся. Последним должен быть слой крема. Накройте торт пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 6 часов. Перед подачей посыпьте поверхность торта какао-порошком через ситечко.

Ранее стало известно, как приготовить манник «Зебра»: когда нужно по-быстрому соорудить что-то к чаю, спасает этот пирог.

500 г шоколадного печенья
250 мл крепкого сваренного кофе
400 г мягкого творога
1 банка вареной сгущенки
250 г сметаны (15-20%)
Творог пробейте блендером до гладкости, добавьте к нему сгущенку и сметану, взбейте до получения однородного крема.
Начинайте собирать торт. На дно формы выложите первый слой шоколадного печенья. С помощью ложки промочите его охлажденным кофе.
Затем равномерно распределите часть творожного крема, полностью покрывая печенье. Повторяйте слои: печенье — кофе — крем, пока ингредиенты не закончатся. Последним должен быть слой крема.
Накройте торт пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 6 часов.
Перед подачей посыпьте поверхность торта какао-порошком через ситечко.
