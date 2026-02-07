Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 13:31

Рецепт — простой, ингредиенты — доступные: запекаем рыбу с картошкой в сметане

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запекаем рыбу с картошкой в сметане! Это блюдо — идеальное решение, когда нужно быстро и без хлопот приготовить полезный и вкусный ужин для всей семьи. Рецепт — простой, ингредиенты — доступные.

Для приготовления понадобится: 400 г филе трески (или другой рыбы), 6 средних картофелин, 1 луковица, 200 г сметаны, 1-2 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока, сок половины лимона, 100 г твердого сыра, соль, черный перец, паприка, сушеный укроп, растительное масло. Рыбное филе промойте, обсушите, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Картофель нарежьте тонкими кружками. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте сметану, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, паприку и укроп — это ваш соус. Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, слегка посолите. Равномерно распределите лук. Полейте частью соуса. Сверху уложите рыбное филе. Полейте рыбу оставшимся соусом. Посыпьте все тертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 25–30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить крученики из куриной грудки с грибами.

Проверено редакцией
рыба
рецепты
картошка
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жильцы почти 200 домов остались без отопления в Смоленске
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте для саботажа переговоров по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
«Стала частью почвы»: женщина закопала плод в горшке после выкидыша
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.