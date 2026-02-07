Рецепт — простой, ингредиенты — доступные: запекаем рыбу с картошкой в сметане

Запекаем рыбу с картошкой в сметане! Это блюдо — идеальное решение, когда нужно быстро и без хлопот приготовить полезный и вкусный ужин для всей семьи. Рецепт — простой, ингредиенты — доступные.

Для приготовления понадобится: 400 г филе трески (или другой рыбы), 6 средних картофелин, 1 луковица, 200 г сметаны, 1-2 ч. л. горчицы, 2 зубчика чеснока, сок половины лимона, 100 г твердого сыра, соль, черный перец, паприка, сушеный укроп, растительное масло. Рыбное филе промойте, обсушите, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите. Картофель нарежьте тонкими кружками. Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте сметану, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, паприку и укроп — это ваш соус. Разогрейте духовку до 200 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой картофеля, слегка посолите. Равномерно распределите лук. Полейте частью соуса. Сверху уложите рыбное филе. Полейте рыбу оставшимся соусом. Посыпьте все тертым сыром. Накройте форму фольгой и запекайте 25–30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут.

