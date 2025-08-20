Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Рецепт быстрой выпечки! Пирог из слоеного теста с сулугуни и укропом

Пирог из слоеного теста с сулугуни и укропом! Ароматная выпечка с насыщенным сырным вкусом и свежей зеленью — идеальный вариант для завтрака или обеда. Хрустящая корочка и нежная начинка покорят вас с первого кусочка!

Ингредиенты

  • Слоёное дрожжевое тесто — 500–600 г
  • Укроп — 200 г
  • Сулугуни — 200 г
  • Брынза — 150 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Свежемолотый чёрный перец — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Укроп промойте, удалите толстые стебли и мелко порубите. Сулугуни и брынзу нарежьте небольшими кубиками. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте укроп и слегка обжарьте 2 минуты. Снимите с огня, смешайте с сыром и перцем.
  2. Раскатайте 2/3 теста и выложите в форму, оставив края свисать. Равномерно распределите начинку, заверните края теста внутрь. Оставшееся тесто раскатайте в пласт и накройте пирог, защипнув края. Дайте постоять 20 минут под полотенцем. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько проколов вилкой и выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета.

Ранее мы готовили чебуреки из кабачков за 20 минут! Суперская закуска с тягучей начинкой.

