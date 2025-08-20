Рецепт быстрой выпечки! Пирог из слоеного теста с сулугуни и укропом

Пирог из слоеного теста с сулугуни и укропом! Ароматная выпечка с насыщенным сырным вкусом и свежей зеленью — идеальный вариант для завтрака или обеда. Хрустящая корочка и нежная начинка покорят вас с первого кусочка!

Ингредиенты

Слоёное дрожжевое тесто — 500–600 г

Укроп — 200 г

Сулугуни — 200 г

Брынза — 150 г

Сливочное масло — 10 г

Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Яйцо — 1 шт. (для смазывания)

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °C. Укроп промойте, удалите толстые стебли и мелко порубите. Сулугуни и брынзу нарежьте небольшими кубиками. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте укроп и слегка обжарьте 2 минуты. Снимите с огня, смешайте с сыром и перцем. Раскатайте 2/3 теста и выложите в форму, оставив края свисать. Равномерно распределите начинку, заверните края теста внутрь. Оставшееся тесто раскатайте в пласт и накройте пирог, защипнув края. Дайте постоять 20 минут под полотенцем. Смажьте взбитым яйцом, сделайте несколько проколов вилкой и выпекайте 30–35 минут до золотистого цвета.

