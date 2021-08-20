Ребёнок пропал под Ивановом и нашёлся в Москве

Десятилетний мальчик пропал 20 августа в городе Кинешме Ивановской области, на следующий день полицейские нашли его на Ленинградском вокзале в Москве. Об этом сообщили в ивановском УМВД, передаёт ТАСС.

По предварительной информации, кинешемского мальчика нашли. В Москве на Ленинградском вокзале его заметили сотрудники полиции, — рассказали в ведомстве.

Сейчас с ребёнком работают представители правоохранительных органов.

Мальчик ушёл из дома утром 20 августа. Полицейские нашли видеозапись, на которой ребёнок находится с незнакомым мужчиной. По данным ведомства, это 23-летний молодой человек, зарегистрированный в Татарстане, но временно живущий в Кинешме. Силовики возбудили дело по статье об убийстве малолетнего.

Ранее художник Покрас Лампас на фасаде одного из домов в центре Москвы создал мурал (монументальную живопись) с именами пропавших детей. Изображение появилось на улице Большая Якиманка. Работа создавалась при участии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и была приурочена к Международному дню пропавших детей 25 мая.